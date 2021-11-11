Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika haberlerine göre Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.
OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.
Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Koşuyolu Sokak'ta faaliyet gösteren tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.