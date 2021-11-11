Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler
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Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

AA / Uğur Ulu - Haberler | Güncel
Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika haberlerine göre Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Koşuyolu Sokak'ta faaliyet gösteren tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

AA / Uğur Ulu - Son Dakika Haberleri
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