Bursa'da motosikletiyle tek teker üstünde giden sürücünün düşme anı kamerada
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Bursa'da motosikletiyle tek teker üstünde giden sürücünün düşme anı kamerada

17.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:14

Bursa'da motosikletiyle tek teker üstünde giden sürücünün düşme anı kamerada Bursa'da sokak arasında motosikletinin önünü kaldırarak tek teker üstünde giden sürücünün düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da motosikletiyle tek teker üstünde giden sürücünün düşme anı kamerada

BURSA - Bursa'da sokak arasında motosikletinin önünü kaldırarak tek teker üstünde giden sürücünün düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde bir sokakta meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Sokak arasında motosikletin önünü kaldırarak tek teker üstünde bir süre giden sürücü dengesini kaybedince yere düştü. Çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücünün düştükten sonra yerden kalkarak motorunu kaldırdığı görülüyor. Hem kendi canını hem de çevredekilerin canını hiçe sayan motosiklet sürücüsünün bu hareketi 'pes' dedirtti.

Bursa'da motosikletiyle tek teker üstünde giden sürücünün düşme anı kamerada
Bursa'da motosikletiyle tek teker üstünde giden sürücünün düşme anı kamerada
Bursa'da motosikletiyle tek teker üstünde giden sürücünün düşme anı kamerada
Bursa'da motosikletiyle tek teker üstünde giden sürücünün düşme anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR

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