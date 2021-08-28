Son Dakika | Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika habere göre Bursa'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şehreküstü Mahallesi Durakardı Sokak'taki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan