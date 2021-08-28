Son Dakika | Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika | Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Bursa'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'da metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şehreküstü Mahallesi Durakardı Sokak'taki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

Tadilat yapılan dairedeki yangın apartman sakinlerini sokağa döktü
Tadilat yapılan dairedeki yangın apartman sakinlerini sokağa döktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir yıl içerisinde sel ve yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp, vatandaşlarımız inşallah huzur içerisinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yıl içerisinde sel ve yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp, vatandaşlarımız inşallah huzur içerisinde...
Son dakika haber! Tekirdağ'da ters yöne giren araç dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haber! Tekirdağ'da ters yöne giren araç dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Hamid Karzai Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Kemal Sunal Acun Ilıcalı Mesut Akusta
Spor Erol Bulut Mesut Özil Abdullah Avcı Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika | Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 07:51:29. #1.16#

title