Son dakika: Burhaniye'de zabıta evinde ölü bulundu
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Son dakika: Burhaniye'de zabıta evinde ölü bulundu

Son dakika: Burhaniye'de zabıta evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sabah işe gelmeyen zabıta memuru, evinde ölü olarak bulundu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sabah işe gelmeyen zabıta memuru, evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Muhtar Salih Kocabaş Caddesi Toksoy Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zabıta olarak görev yapan 40 yaşındaki Taner Çetinkaya'dan haber alamayan mesai arkadaşları, durumu polise bildirdi. Polis ekibiyle girilen evde 8 yıllık zabıta memurunun başından vurulmuş olarak bulunduğu belirtildi. Eşinden yeni ayrıldığı öğrenilen Çetinkaya'nın 2 çocuk babası olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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