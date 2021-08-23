Son dakika! Burdur Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları darp edildi
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Son dakika! Burdur Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları darp edildi

Son dakika! Burdur Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları darp edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Burdur Devlet Hastanesinde yapılan iğne sonucu çocuğunun canının yandığını iddia eden aile, 1 hemşireyi ve güvenlik görevlisini darp etti.

Burdur Devlet Hastanesinde yapılan iğne sonucu çocuğunun canının yandığını iddia eden aile, 1 hemşireyi ve güvenlik görevlisini darp etti. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Burdur Devlet Hastanesine gelen 16 yaşlarındaki çocuk, iğne yaptırdı. İğne yapılırken çocuğunun canının yandığını iddia eden anne, dışarıda bulunan yakınlarını çağırdı. 2 kadın ve 2 erkekten oluşan grup hastanede hizmet veren 1 kadın hemşire ve güvenlik görevlisini darp etti.

Olay sonrasında Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri darp olayına karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Mehmet Göker, Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram da şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarını ziyaret edip sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olayla ilgili Twitter hesabında, Burdur Sağlık Müdürü tarafından gönderilen bilgi notunu paylaştı. Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir sonraki hastayla ilgilenmek yerine darp raporu hazırlatmak? Hasta şikayeti dinlemek yerine polis merkezine ifade için gitmek? Açıklanabilir yanı yok. Toplum bizimle. Adaletin takipçisiyiz. Aşağıdaki rapor, Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüzden geldi. Yargıya, 84 milyona sunuyorum."

Öte yandan yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerinde bir kişinin yumruk atmaya çalıştığı anlar, yaşanan arbede ve bir kadının attığı çığlıklar yer aldı. - BURDUR

Son dakika! Burdur Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları darp edildi
Son dakika! Burdur Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları darp edildi
Son dakika! Burdur Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları darp edildi
Son dakika! Burdur Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları darp edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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