Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 12 bin 159'a yükseldi Gelen son dakika haberine göre Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 388 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 388 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 12 bin 159'a çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 404 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 12 bin 159'a yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 6 bin 684 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA