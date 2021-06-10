Son dakika: Bugün yapılacak kabine toplantısı ertelendi mi? Kabine toplantısı ne zaman olacak?

Milyonların gözleri 10 Haziran Perşembe (bugün) yapılacak olan kabine toplantısındaydı. Vatandaşın kafasındaki soru işaretlerine yanıt bulacak kabine toplantısı ertelendi mi? Son dakika: Bugün yapılacak kabine toplantısı ertelendi mi? Kabine toplantısı ne zaman olacak? Detaylar haberimizde!

10 Haziran Perşembe(bugün) yapılması planlanan kabine toplantısı hakkında son dakika gelişmeleri yaşandı. Herkesin dört gözle beklediği, kafasındaki sorulara yanıt bulacağını düşündüğü kabine toplantısı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle kabinenin ertelendiği söyleniyor. Peki, Son dakika: Bugün yapılacak kabine toplantısı ertelendi mi? Kabine toplantısı ne zaman olacak? İşte detaylar!

BUGÜN YAPILACAK KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ?

Vatandaşın gözleri bugün yapılacak olan kabine toplantısındaydı. Son dakika gelişmesi olarak 10 Haziran Perşembe (bugün) kabine toplantısının ertelendiği açıklandı. Ertelenme nedeni ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki yoğunluktur.

BUGÜN YAPILACAK KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeni ile 10 Haziran Perşembe(bugün) yapılması planlanan kabine toplantısı, 21 Haziran Pazartesi gününe ertelendi.