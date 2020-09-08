Son Dakika: 81 ilde yürürlüğe girecek! Restoran ve kafeteryalara bu gece itibariyle müzik kısıtlaması geliyor
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Son Dakika: 81 ilde yürürlüğe girecek! Restoran ve kafeteryalara bu gece itibariyle müzik kısıtlaması geliyor

Son dakika: Bu gece saat 00.00'dan itibaren 81 ilde kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik hem de kasetten müzik çalınmayacak.

08.09.2020 13:53 | Son Güncelleme: 08.09.2020 14:45

Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşan İçişleri Bakanı Soylu, bu gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayınının sona ereceğini duyurdu.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Açık alanların tamamında, toplu taşımalarda artık maske istisnası söz konusu değildir. Genel sağlığımızı muhafaza etmek zorundayız. Tüm tedbirler, maskesiz herkese ceza yazılması gerektiğini ifade ettik. Kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak için tedbir almak zorundayız. Minibüs, otobüste ayakta yolcu almak yasak. Bu gece saat 00.00'dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik, hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak.

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Son Dakika: 81 ilde yürürlüğe girecek! Restoran ve kafeteryalara bu gece itibariyle müzik kısıtlaması geliyor
Haber Yorumları (25)
CROCODİL: Gece 12 den sonra corona müzik eşliğinde alem yapmayı düşündüğü için başımızdakiler böyle bir karar almış arkadaşlar. Dağılın şimdi. . .
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DÜRBÜNSÜZ: demek ki neymiş efendim. Müzik dinleyenlere Korona bulaşıyormuş. müzik dinleme korona olma. eyyyy korona sen kimsin ya. şimdi seni ezeceğiz. şimdi sen düşün
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TÜH YA: Okullar açılmasın diyenler Gece eller havaya yapamayacaklar:)))
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