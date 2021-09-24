Son dakika: Brüksel'de binlerce işçi ücretlerine zam yapılmasına sınır koyan yasayı protesto etti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce İşçi, ücretlerinin artırılmasını sınırlayan yasayı protesto için yürüyüş düzenledi.

Ülkenin farklı kentlerinden gelen işçiler, Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu önünde toplandı.

Kırmızı şapkalar, maskeler ve montlar giyerek sendikalarını temsil eden flamalarla trafiğe kapatılan geniş caddelerde yürüyen göstericiler, 1996'da çıkarılan ve işçi ücretlerine belli bir orandan fazla zam yapılmasını engelleyen yasayı protesto etti.

Çeşitli aletlerle müzik de yapan göstericiler, bu yıl için yüzde 0,4 olarak belirlenen zam oranının özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaşanan zorluklar ve enflasyon göz önüne alındığında yetersiz olduğunu aktardı.

Binlerce işçi, "96 yasasını" eleştiren "Yasayı mutlaka değiştirin", "Bu ülkedeki işçiler kızgın", "Sendikal direniş" yazılı dövizler taşıdı.

"Ancak bir bisküvi almaya yetiyor"

Jasper van Herzeele isimli vatandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Enflasyon yüksek. Gelir düşük." ifadelerini kullandı.

Belçika'da fiyatların pahalandığı bir dönemde ücretlerin müzakere edilmesini önleyen yasanın mantık dışı kaldığını söyleyen Van Herzeele, "Kovid-19 herkesi etkiledi. Dükkanlar kapalıydı. İşletme sahipleri finansal olarak çok kötü durumda kaldı. Henüz kaç insanın işsiz kalacağını bilmiyoruz. Sosyal destek azalıyor." diye konuştu.

Brüksel'de yaşayan Türklerden Alişan Han da yüzde 0,4'lük zam oranından memnun olmadıklarını, ürünlerin fiyatları artarken maaşların neredeyse aynı kaldığını ve durum değişene kadar protestoya devam edeceklerini belirtti.

Catherine Miquel isimli vatandaş da salgın döneminin çok zorlu geçtiğini, zam için belirlenen yöntemi yanlış bulduklarını dile getirerek "Ancak bisküvi almaya yetiyor." dedi.

Avro Bölgesi'nde enflasyon 10 yılın zirvesinde

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) son verilerine göre, Avro Bölgesi'nde, ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3'le son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Enflasyon, Belçika'da yüzde 4,7 ölçülmüştü.