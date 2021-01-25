Brezilya'da katliam gibi kaza: 21 ölü, 33 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Brezilya'da katliam gibi kaza: 21 ölü, 33 yaralı

25.01.2021 21:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 22:20

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 33 kişi yaralandı.

Brezilya'nın Parana sahilinde yer alan Guaratuba otoyolunda Ananindeua'dan Balneario Camboriu'ya giden 57 yolcu ve 2 şoförün bulunduğu otobüs kaza yaptı. Kazanın ardından otoban trafiğe kapatılırken, kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ile yaralıları hastaneye sevk etmek için helikopter gönderildi. Yaralılar, Curitiba ve Joinville'deki hastanelere sevk edildi.

KATLİAM GİBİ KAZA!

Askeri Polis Hava Operasyonları Taburu tarafından yapılan açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiği, 7'si ağır 33 kişinin yaralandığı aktarıldı. Federal Otoyol Polisi tarafından yapılan açıklamada ise, kazanın Guaratuba otoyolunun 668'inci kilometresinde yerel saatle 08.30'da meydana geldiği belirtildi.

"NEYSEKİ NEHİRDEN AŞAĞI DÜŞMEDİ"

İtfaiye çavuşu İcaro Grenert, "Mekanik bir arıza olup olmadığı ya da ne olduğunu söylemenin hiçbir yolu yok. Neyse ki 50 metre uzaktaki nehirden aşağı düşmedi. O durumda otobüsten kimse kurtulamazdı" dedi.

Brezilya'da katliam gibi kaza: 21 ölü, 33 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Yaşar Güler Ziya Selçuk Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Cemre Kemer Feyza Aktan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Okan Buruk Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu Fernando Muslera
Tüm Haberler Rusya Nijerya Başakşehir Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Brezilya'da katliam gibi kaza: 21 ölü, 33 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 22:26:00. #1.16#
title