Son dakika... Bozkurt'taki sel sırasında vatandaşlar ayakta kalan akaryakıt istasyonuna sığındı
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Son dakika... Bozkurt'taki sel sırasında vatandaşlar ayakta kalan akaryakıt istasyonuna sığındı

Son dakika... Bozkurt'taki sel sırasında vatandaşlar ayakta kalan akaryakıt istasyonuna sığındı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos'ta yaşanan sel sırasında vatandaşlar, hasar görmeyen birkaç iş yerinden biri olan akaryakıt istasyonuna sığındı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos'ta yaşanan sel sırasında vatandaşlar, hasar görmeyen birkaç iş yerinden biri olan akaryakıt istasyonuna sığındı.

Felaketin yaşandığı anlarda selden kaçan yüzlerce kişi, ilçe girişinde yüksek bir noktada bulunan akaryakıt istasyonunda toplandı.

İstasyon sahibi Ahmet Rüzgar, AA muhabirine, olay anında ilçede bulunmadığını söyledi.

İstasyon müdürünün telefonla kendisini selden haberdar ettiğini anlatan Rüzgar, "Müdür ağlayarak, 'Bozkurt'u sel bastı, bizim istasyonun yakınına kadar geldi. Halk buraya kaçıyor.' dedi." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine personelini seferber ettiğini dile getiren Rüzgar, "Müdüre talimat verdim. 'İstasyonu herkese aç, yakıt isteyene yakıt, market isteyene ne istiyorlarsa hiçbir ücret almadan dağıt.' dedim. Bozkurt'ta elektrik yoktu, su yoktu, oturacak yer yoktu. Bir bakkal kalmamıştı, şehir tamamen gitmişti. Herkes telefonlarının şarjını burada yaptı." diye konuştu.

Halka hizmete, Bozkurt'a hizmete devam ettiklerini dile getiren Rüzgar, "Bütün gönlümüzü halka açtık ve hala devam ediyoruz." dedi.

Son dakika... Bozkurt'taki sel sırasında vatandaşlar ayakta kalan akaryakıt istasyonuna sığındı
Son dakika... Bozkurt'taki sel sırasında vatandaşlar ayakta kalan akaryakıt istasyonuna sığındı
Son dakika... Bozkurt'taki sel sırasında vatandaşlar ayakta kalan akaryakıt istasyonuna sığındı
Son dakika... Bozkurt'taki sel sırasında vatandaşlar ayakta kalan akaryakıt istasyonuna sığındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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Son dakika... Bozkurt'taki sel sırasında vatandaşlar ayakta kalan akaryakıt istasyonuna sığındı - Haberler
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