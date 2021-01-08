Son dakika: Bozkurt ilçesinde Kovid-19 vaka sayısı düşüyor
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Son dakika: Bozkurt ilçesinde Kovid-19 vaka sayısı düşüyor

08.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:57
Son dakika: Bozkurt ilçesinde Kovid-19 vaka sayısı düşüyor

Son dakika haberleri: Bozkurt Kaymakamı Okan Yenidünya, ilçedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının azaldığını bildirdi.

Bozkurt Kaymakamı Okan Yenidünya, ilçedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının azaldığını bildirdi.

Kaymakam Yenidünya, gazetecilere, Kovid-19 vaka sayısının Türkiye'de olduğu gibi Bozkurt ilçesinde de düşüşe geçtiğini söyledi.

Vatandaşların tedbirlere uymasını isteyen Yenidünya, "Salgının azalışa geçmesiyle rehavete kapılıp yanlış yapabiliyoruz. Bunların önüne geçmek için maskesiz dışarı çıkmamak, temizlik, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeliyiz. Genellikle evlerdeyiz, evlerimizde olduğumuz için aile ve akraba ziyaretlerini daha fazla yapıyoruz. Bu da virüsün yayılmasına neden oluyor." dedi.

İlçede pozitif vaka sayısının 130'a kadar ulaştığını anlatan Yenidünya, alınan tedbirler sayesinde bu sayının 30'lu rakamlara düştüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Yorulmaz

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