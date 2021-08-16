Son dakika... Bosna Hersek, orman yangınlarıyla mücadele ediyor
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Son dakika... Bosna Hersek, orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Son dakika... Bosna Hersek, orman yangınlarıyla mücadele ediyor
Anadolu Ajansı / Gorana Jakovljevic - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Jablanica şehri yakınlarında meydana gelen orman yangını henüz kontrol altına alınamazken, yangının yerleşim yerlerini de tehdit ettiği bildirildi.

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Jablanica şehri yakınlarında meydana gelen orman yangını henüz kontrol altına alınamazken, yangının yerleşim yerlerini de tehdit ettiği bildirildi.

Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma Kurumundan (FCUZ) yapılan açıklamada, Jablanica yakınlarında devam eden orman yangınlarının 390 hektarlık alanı etkilediği kaydedildi.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplerin, dağlık alanda ilerlemekte zorluk çektiği vurgulanan açıklamada, alevlerin, Mostar Belediyesine doğru yayıldığı aktarıldı.

Jablanica'nın yanı sıra Travnik, Mostar, Capljina ve Stolac yakınlarında da orman yangınlarıyla mücadele edildiği belirtilen açıklamada, Stolac'ın Stupiste ve Derana mevkilerinde meydana gelen orman yangınları ile Capljina'nın Budisavine mevkisinde halen aktif olan orman yangınının mayınlı bölgeye yakın olması nedeniyle söndürülemediği ifade edildi.

Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) hükümeti, dün düzenlediği çevrim içi oturumun ardından, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gorana Jakovljevic

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