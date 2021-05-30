Son dakika! Boru hattının patlaması sonrası şehre sıkıştırılmış doğalgaz dağıtımı yapılıyor
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Son dakika! Boru hattının patlaması sonrası şehre sıkıştırılmış doğalgaz dağıtımı yapılıyor

Son dakika! Boru hattının patlaması sonrası şehre sıkıştırılmış doğalgaz dağıtımı yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Giresun'un Erimez mevkiinde doğalgaz boru hattında, meydana gelen patlama sonrasında Boru Hatlarıyla Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) ekipleri tarafından çalışmalar devam ederken, AKSA'da herhangi bir gaz kesintisinin yaşanmadığını açıkladı.

Giresun'un Erimez mevkiinde doğalgaz boru hattında, meydana gelen patlama sonrasında Boru Hatlarıyla Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) ekipleri tarafından çalışmalar devam ederken, AKSA'da herhangi bir gaz kesintisinin yaşanmadığını açıkladı.

Giresun'un Karaali Köyü Erimez mevkiinden geçen Erzincan-Giresun doğalgaz taşıyan boru hattında gece 03.00 sularında patlama meydana geldi. Patlamanın heyelan ya da daha önce bölgede yapılan çalışmalar sırasında deforme olmuş borunun zamanla basınç kaynaklı olabileceği üzerinde durulurken, BOTAŞ ekiplerinin de çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan AKSA tarafından yapılan açıklamada patlamaya bağlı olarak şehirde gaz kesintisinin yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığı belirtilerek, "Aksa Doğalgaz, Giresun'un Erimez mevkiindeki iletim hattında meydana gelen boru hasarı sonrası Giresun genelinde herhangi bir gaz kesintisi yaşanmadı ve planlı bir kesinti yapılmayacaktır. Şirket yetkilileri, boru hasarı sonrası teknik ekipleriyle anında gerekli tedbirleri aldı ve Giresun genelinde herhangi bir kesinti yaşanmaması adına sıkıştırılmış doğal gaz ile dağıtıma devam edilmektedir" denildi.

(Ahmet Bilge/ İHA)

Son dakika! Boru hattının patlaması sonrası şehre sıkıştırılmış doğalgaz dağıtımı yapılıyor
Son dakika! Boru hattının patlaması sonrası şehre sıkıştırılmış doğalgaz dağıtımı yapılıyor
Son dakika! Boru hattının patlaması sonrası şehre sıkıştırılmış doğalgaz dağıtımı yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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