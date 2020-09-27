Son dakika... Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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Son dakika... Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

27.09.2020 23:59 | Son Güncelleme: 28.09.2020 00:03
Son dakika... Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Son dakika haberleri... Bolu'nun Dörtdivan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın 40 hektarlık alanda etkili oluyor.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın 40 hektarlık alanda etkili oluyor.

Köroğlu Dağları Ortaköy mevkisinde dün öğleden sonra ormanlık alanda çıkan yangına Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Zonguldak, Ankara ile Gerede, Yeniçağa, Dörtdivan ve Mengen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını, iş makinelerinin yardımıyla söndürmeye çalışıyor.

Orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Ahmet Ümit, "Valiliğimizin koordinesinde olumsuz hava ve zor şartlar altında çevre illerden gelen ekiplerle birlikte 47 arazöz, 250 personel, 6 itfaiye aracı ve 1 helikopter ve yeteri kadar Jandarma ekibimizle yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Birincil görevimiz can ve mal kaybına mani olmak." ifadelerini kullandı.

Yangın bölgesine yakın yaylalardaki vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Ümit, "Can güvenliği için tedbiren yayla evlerini boşaltmalıyız. Bunun için gerekli talimatlar verildi. Kalacak yeri olmayan vatandaşlarımızı valiliğimizin imkanlarıyla misafir ederiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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