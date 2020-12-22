Boğazına bıçak dayayıp genç turiste cinsel tacizde bulunan sapık, tutuklandı
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Boğazına bıçak dayayıp genç turiste cinsel tacizde bulunan sapık, tutuklandı

22.12.2020 17:32 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:05

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus kadın turisti boğazına bıçak dayayıp cinsel tacizde bulunduğu, cep telefonu ve çantasını gasp ettiği iddia edilen zanlı, jandarmanın çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya'nın Seki Mahallesi'nde 18 Aralık günü saat 17.30 sularında yaya haldeki 34 yaşındaki Rus kadın turist A.R'nin yanına kimliği belirsiz bir kişi yaklaştı. İddiaya göre boğazına bıçak dayadığı Rus turiste cinsel tacizde bulunan şüpheli, daha sonra cep telefonu ve çantasını gasp ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Demirtaş Jandarma Karakolu ekipleri, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

DAHA ÖNCE DE TACİZ VE GASP OLAYLARINA KARIŞMIŞ

Yapılan araştırmaların ardından cinsel taciz ve gasp olayına karışan şüphelinin 22 yaşındaki H.Ö. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi olay günü de kullandığı ve plakası öğrenilemeyen bir otomobille Demirtaş Mahallesi'nde durdurarak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boğazına bıçak dayayıp genç turiste cinsel tacizde bulunan sapık, tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

Haber Yorumları (1)
MUVAHHİD: Böylesine Acımayacaksın Arkadaş!!
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