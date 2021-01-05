Son dakika! Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösteride atılan "katil polis" sloganına tepkiler sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösteride atılan "katil polis" sloganına tepkiler sürüyor

05.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:19
Son dakika! Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösteride atılan

Son dakika haber... Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto gerekçesiyle toplanan bir grubun terör örgütü marşı söyleyip "katil polis" sloganları atması tepki çekti.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasını protesto gerekçesiyle toplanan bir grubun terör örgütü marşı söyleyip "katil polis" sloganları atması tepki çekti.

Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektörlük ataması sonrası dün üniversite önünde yapılan gösteri sırasında, gruptakilerin "Katil polis üniversiteden defol" şeklinde slogan atması ve terör örgütlerine ait marşlar eşliğinde halay çekmesine tepkiler sürüyor.

Gösteri sırasında atılan bu sloganlara tepki gösterenlerin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açtıkları "#Polisiminyanındayım" yazılı hashtag, Trend Topic (TT) oldu. Twitter'da "#Polisiminyanındayım" etiketiyle şu ana kadar yaklaşık 330 bin paylaşım yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "#Polisiminyanındayım 'katil polis' diyenin karşısındayım. Omurgasız vıcık vıcıkların farkındayım." paylaşımını yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da İzmir'de 2017 yılında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafını paylaşıp yayınladıkları mesajla "#Polisiminyanındayım" etiketine destek verdi.

Olayın geçmişi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasına tepki gösteren bir grup, Beşiktaş'taki Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde toplanarak basın açıklaması ve protesto gösterisi yapmak istemişti.

Gösteride gruptakiler, "Katil polis üniversiteden defol" sloganı atarak, terör örgütüne ait marşlar eşliğinde halay çekmişti.

Protesto sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 28 şüphelinin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Fikri Sağlar Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Arda Turan Güven Yalçın Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Bursa Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösteride atılan "katil polis" sloganına tepkiler sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 11:29:36. #1.15#
title