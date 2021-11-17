BODRUM'DA DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ - Haberler
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BODRUM'DA DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

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BODRUM'DA DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Bodrum Kent Konseyi Çocuk Meclisi Hazırlık Çalışma Grubu, Dünya Çocuk Kitapları Haftası Etkinlikleri düzenledi.

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Bodrum Kent Konseyi Çocuk Meclisi Hazırlık Çalışma Grubu, Dünya Çocuk Kitapları Haftası Etkinlikleri düzenledi. Etkinlik, çocukların yoğun ilgisini toplayan eğitici, öğretici atölyelerle tamamlandı.

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde yazar Bekir Yurdakul'un 'Çocuklarla Şiir Atölyesi' ile başlayan etkinlik, Yazar Sevil İnce'nin 'Çocuklarla Felsefe Atölyesi' ile devam etti. Ardından yazar Barış İnce, 'Çocuk Kitapları Söyleşisi', Avukat Meltem Anayaroğlu 'Çocuk Hakları Atölyesi'ni gerçekleştirdi.

Eğlenceli ve öğretici atölyeler bir arada

Etkinliğe katılan çocuklar hem birbirinden eğlenceli aktiviteleri bir arada gerçekleştirdi hem de atölyeleri veren yazarların bilgi ve deneyimlerinden faydalandılar.

Etkinlik, ŞUBADAP çocuk müzik grubunun verdiği konserle sona erdi. Çocuklar grubun eğlenceli şarkıları eşliğinde doyasıya dans ederek keyifli anlar yaşadı.

BODRUM'DA DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

BODRUM'DA DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

BODRUM'DA DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

BODRUM'DA DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

BODRUM'DA DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

BODRUM'DA DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

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