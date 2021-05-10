Son Dakika: BM Güvenlik Konseyi, Mescid-i Aksa çevresindeki İsrail saldırılarını görüşmek için toplanıyor

Son dakika: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mescid-i Aksa çevresindeki İsrail saldırılarını görüşmek için bugün toplanıyor. Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Parlamentolar Arası Birliği de olağanüstü toplanma kararı aldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs'te, Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanıyor.

TOPLANTI ÇOĞUNLUK KARARI İLE ALINDI

Reuters Haber Ajansı'nın diplomatlara dayandırdığı habere göre, toplantı BMGK'nin yaklaşık üçte ikisi tarafından talep edildi. Buna göre BMGK işgal altındaki Doğu Kudüs çevresinde artan gerginliği görüşmek üzere toplanacak.

ARAP BİRLİĞİ DE TOPLANIYOR

Arap Birliği de, Filistin'in talebi üzerine toplantı yapacak. Mısır hükümetine bağlı "Ahbar El-Yevm" gazetesinin haberine göre, toplantı Katar başkanlığında Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılacak. İslam İşbiriği Teşkilatı da daimi temsilciler düzeyinde salı günü olağanüstü toplantı düzenleyecek.

ERDOĞAN ULUSLARARASI KAMUOYUNA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum." demişti.