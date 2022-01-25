Son dakika... BM, Burkina Faso ordusunu Cumhurbaşkanı Kabore'yi serbest bırakmaya çağırdı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Birleşmiş Milletler (BM), Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore ve diğer üst düzey yetkililerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore ve diğer üst düzey yetkililerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM'nin Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında, Burkina Faso'daki darbeye değindi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in Burkina Faso'da ordunun darbe yapmasını "derin bir biçimde kınadığını" belirten Shamdasani, "Orduyu, gözaltına alınan Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ve diğer üst düzey yetkilileri derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz. Anayasal düzene hızlı bir dönüş çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Shamdasani, ülkedeki insan hakları durumunu izlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Burkina Faso'da Darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 23 Ocak Pazar günü yönetime el koymuş ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okumuştu.

Bildiri, kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grup adına Yüzbaşı Kader Ouedraogo tarafından okunmuş, Ouedraogo, Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore iktidarının devrildiğini ve Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın MPSR'nin lideri olduğunu söylemişti.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore ise 24 Ocak Pazartesi günü istifa ederek görevinden ayrılmıştı.

Kabore'yi zora sokan terör sorunu

Burkina Faso'da son dönemde düzenlenen saldırılarda çok sayıda askerin yaşamını yitirmesi kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Terörle mücadelede başarısızlıkla eleştirilen Kabore'nin istifası için ülke çapında eylemler düzenlenmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.