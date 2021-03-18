Bitlis'te Çanakkale şehitleri anıldı

BİTLİS'te, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi.Atatürk Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen programa Vali Vekili Tekin Erdemir, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Müftüsü Faysal Geylani, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı. Tören, Şehitlik Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Müftüsü Faysal Geylani, şehitler için dua etti. Askerler tarafından saygı atışı yapıldıktan sonra program, şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

- Bitlis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ