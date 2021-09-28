MENEMEN, İZMİR (DHA) - 'CEZALAR CAYDIRICI OLMALI'

Zeynep'in bisiklet sporcusu arkadaşları ve yakınları ellerinde pankart ve dövizlerle dava için Menemen Adliye Sarayı'nın önüne geldi. Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Reşat Kemal Aslan, kanunların daha caydırıcı olması gerektiğini söyledi. Aslan, "Verilen karar kötü olmamakla birlikte yeterli değil. Bir insanı hayattan koparmak bu kadar ucuz olmamalı. Daha caydırıcı kanunlar olması gerekiyor. Kamyon şoförü bir insanı öldürüp görmediğini söylüyor. Eline bir tabanca alıp birini öldürmekle bu olayın bir farkı yok" dedi.