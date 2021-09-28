Son Dakika | Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde 3 sanığa 'iyi hal' indirimli ceza (2) - Haberler
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Son Dakika | Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde 3 sanığa 'iyi hal' indirimli ceza (2)

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde 3 sanığa 'iyi hal' indirimli ceza (2)

Bir son dakika haberine göre 'CEZALAR CAYDIRICI OLMALI'Zeynep'in bisiklet sporcusu arkadaşları ve yakınları ellerinde pankart ve dövizlerle dava için Menemen Adliye Sarayı'nın önüne geldi.

MENEMEN, İZMİR (DHA) - 'CEZALAR CAYDIRICI OLMALI'

Zeynep'in bisiklet sporcusu arkadaşları ve yakınları ellerinde pankart ve dövizlerle dava için Menemen Adliye Sarayı'nın önüne geldi. Duruşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Reşat Kemal Aslan, kanunların daha caydırıcı olması gerektiğini söyledi. Aslan, "Verilen karar kötü olmamakla birlikte yeterli değil. Bir insanı hayattan koparmak bu kadar ucuz olmamalı. Daha caydırıcı kanunlar olması gerekiyor. Kamyon şoförü bir insanı öldürüp görmediğini söylüyor. Eline bir tabanca alıp birini öldürmekle bu olayın bir farkı yok" dedi.

Ailenin avukatlarından Suat Selman Saloğlu da trafik kazalarında cezaların yükseltilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Mahkeme emsal bir karara imza attı. Sanık, ilk celsede 10 kilometre hızla gittiğini söylemişti ancak mevcut verileri baktığımız zaman bu hızla Zeynep'in 17,5 metre savrulması imkansız. Mahkeme de bu yönden değerlendirerek cezayı artırdı. Diğer sanıklar da taksirle ölüme neden olmak suçundan hüküm giydi. Bu gerçekten emsal bir karardır. Çünkü kazaya direkt etkisi olmasalar bile dolaylı olarak karıştıklarından ceza almaları çok karşılaşılan bir durum değil. Ölümlü trafik kazalarında cezaların yükseltilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


Son Dakika | Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde 3 sanığa 'iyi hal' indirimli ceza (2)

Son Dakika | Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde 3 sanığa 'iyi hal' indirimli ceza (2)

Son Dakika | Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde 3 sanığa 'iyi hal' indirimli ceza (2)

Son Dakika | Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde 3 sanığa 'iyi hal' indirimli ceza (2)

Son Dakika | Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde 3 sanığa 'iyi hal' indirimli ceza (2)

Son Dakika | Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde 3 sanığa 'iyi hal' indirimli ceza (2)

Son Dakika | Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde 3 sanığa 'iyi hal' indirimli ceza (2)

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | Bisiklet sporcusu Zeynep'in ölümünde 3 sanığa 'iyi hal' indirimli ceza (2) - Haberler
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