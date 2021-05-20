Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinli yerinden edildi
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Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinli yerinden edildi

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Son dakika: İsrail, acımasızca Gazze'ye saldırmaya devam ederken, Birleşmiş Milletler, saldırılar sonucu en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.

Günlerdir devam eden İsrail saldırıları, yüzlerce insanın ölmesine ve evsiz kalmasına neden oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk olmak üzere 227 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti. Birleşmiş Milletler (BM) ise, Gazze'ye yapılan saldırılar sonucu en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiğini duyurdu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TOPLANTI YAPACAK

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Filistin gündemiyle toplanıyor. İsrail'in Gazze'ye acımasız saldırıları ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin Yahudi yerleşimcilerce evlerinden zorla çıkarılması görüşülecek.

TOPLANTILARDAN SONUÇ ALINAMADI

Teşkilatın kararları bağlayıcı organı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), 5 ülkenin vetoları nedeniyle etkisiz kaldığı biliniyor. Şimdiye kadar Konsey'de 1'i açık, 3'ü kapalı 4 toplantı yapıldı. Ancak hiçbirinden sonuç alınamadı.

DÜN, 52 BİN KİŞİ OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik hava ve karadan başlattığı saldırılarda 10 Mayıs'tan şimdiye kadar 52 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini, 2 bin 500 kişinin evsiz kaldığını açıkladı. BM, saldırılarda etkilenen Gazze'deki 38 binden fazla sivile yardım ulaştırıldığı kaydedildi. Saldırılarda evsiz kalan sivillerin Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) tarafından yönetilen 48 okula sığındığı bildirildi.

ATEŞKES ÇAĞRISI

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün telefonda görüşmüş bölgede ateşkese giden yolda gün içinde gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini iletmişti. Netanyahu ise Biden'a "hedefi gerçekleşene dek bu operasyona devam etmekte kararlıyım." diyerek Gazze'ye saldırıların süreceği cevabını vermişti.

Son Dakika: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinli yerinden edildi
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