Biri işkence yaptı, diğeri kameraya aldı
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Biri işkence yaptı, diğeri kameraya aldı

14.12.2020 23:55 | Son Güncelleme: 15.12.2020 00:30

Biri işkence yaptı, diğeri kameraya aldı Kahramanmaraş'ta eşeğe sopalı işkence pes dedirtti Kahramanmaraş'ta bir vatandaş bağladığı eşeğe sopayla işkence yaparken, diğeri cep telefonu kamerası ile yaşananları görüntüledi.

Biri işkence yaptı, diğeri kameraya aldı

Kahramanmaraş'ta eşeğe sopalı işkence pes dedirtti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir vatandaş bağladığı eşeğe sopayla işkence yaparken, diğeri cep telefonu kamerası ile yaşananları görüntüledi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Çevirme Mahallesi Horhor mezrasında iddiaya göre Behzat U., iple eşeği farklı yerlerinden bağladıktan sonra bir ağaca bağlayarak kaçmasını engelledi. Etrafındaki çoban köpeklerini eşeğin üstüne salan Bahzat U., elindeki sopayla da eşeğe defalarca vurdu. Bu sırada bir başka kişi yaşananlar gülerek cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde bir müddet devam eden işkencenin ardından eşeğin yere düştüğü görüldü.

Biri işkence yaptı, diğeri kameraya aldı
Biri işkence yaptı, diğeri kameraya aldı
Biri işkence yaptı, diğeri kameraya aldı
Biri işkence yaptı, diğeri kameraya aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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