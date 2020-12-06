Son dakika: Bir gün önce yakılan fırından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu
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Son dakika: Bir gün önce yakılan fırından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

06.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:01
Son dakika: Bir gün önce yakılan fırından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bilecik'te bir gün önce 4 katlı bir apartmanın bahçesinde bulunan ekmek fırından sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu.

Bilecik'te bir gün önce 4 katlı bir apartmanın bahçesinde bulunan ekmek fırından sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu.

Alınan bilgilere göre; merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Cevahir Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanda oturan sakinler bahçede bulunan ekmek fırınında bir gün önce köy ekmeği yaptı. Ertesi gün taş fırında sönmeyen kıvılcımlar rüzgarın etkisiyle bahçedeki otlara sıçradı. Bahçedeki otlar ve bazı kömürlük malzemeleri alev alırken, yangını Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri söndürdü. - BİLECİK

Son dakika: Bir gün önce yakılan fırından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu
Son dakika: Bir gün önce yakılan fırından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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