Son Dakika: Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu - Haberler
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Son Dakika: Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika: Bingöl'ün Genç ilçesinde elektrik arızasını gidermek için giden ekibe ait aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda 2 işçi şehit oldu.

Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde, elektrik şirketine ait aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçi şehit oldu.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 11.00 sıralarında Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı Köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş'ye ait aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçi şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerimizce bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.

Son Dakika: Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (2)
vedat cici :bırakacaksın hizmeti nokta
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Rahim Çalış :Kesin arıza var diye boşa tuzağa çekmişlerdir işçileri bunlar kürtleri bile gözünü kırpmadan öldürüyo
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