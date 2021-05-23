Son Dakika: Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in uyuşturucu iddialarına yanıt: Bu kesinlikle yalandır, şiddetle reddediyoruz

Son dakika: Eski Başbakan Binali Yıldırım, Sedat Peker'in ailesi hakkındaki iddialarını sert bir dille yalandı. Yıldırım, oğlu Erkan Yıldırım'ın Venezuela'ya uyuşturucu ağı için gittiği iddiasıyla ilgili, "Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz" dedi. Yıldırım, oğlunun Venezuela'ya hayır işi için gittiğini belirterek, "Oğlum Venezuela'ya gitmiştir, bahsedildiği gibi ocak şubat değil, aralık ayında gitmiştir. İhtiyaç sahiplerine yardım amacıyla gitmiştir" ifadelerini kullandı.

Sedat Peker, Youtube üzerinden yayınladığı videolarda Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım hakkında da çeşitli iddialar ortaya atmıştı. Peker, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım hakkında uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde iddialar ortaya atarak, "Kokain işini anlatayım. Yeni güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım. Ocak ayında 4 gün, Şubat ayında 4 gün Venezuela'da kaldı" demişti.

"KESİNLİKLE YALANDIR"

Peker'in iddialarının ardından eski başbakanlardan Binali Yıldırım'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Yıldırım, iddiaların asılsız olduğunu kaydederek, "Aileme ve şahsıma iftira atıldı, söylenenleri kabul etmiyoruz. Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

"VENEZUELA'YA HAYIR İŞİ İÇİN GİTTİ"

Oğlu Erkan Yıldırım'ın Venezuela'ya aralık ayında ihtiyaç sahiplerine hayır yapmak için gittiğini belirten Yıldırım, "Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek, bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyorum. Bu olsa olsa 'çamur at izi kalsın' türünden bir suçlamadır ama unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Kovid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerinin tespiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı, bu münasebetle de onlarla birlikte oldu. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Bu da gerçek dışıdır, yanlıştır. Kendi imkanlarıyla kendi biletini alarak, masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

SEDAT PEKER NELER SÖYLEMİŞT?

Sedat Peker, Youtube üzerinden yayınladığı videosunda Binali Yıldırım'ım oğlu Erkan Yıldırım hakkında şu iddiaları ortaya atmıştı:

"Kokain işini anlatayım. Yeni güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım. Ocak ayında 4 gün, Şubat ayında 4 gün Venezuela'da kaldı.

Binali Bey'in böyle bir şeyin içinde olduğunu düşünmüyorum ancak ilk zamanlar Erkan Yıldırım hakkında çektikleri kasetleri -kumar kasetleri değil başka kasetler rüşvettir vs.- daha sonra bunu bu işe yönlendirdiler bu işin aparatı haline geldiler. Türkiye'ye gelişi gidişi tüm organizasyonun ağları bu şekilde.

Neden kokain yakalanamıyor neden kokainleri Erkan Yıldırım'ın direkt gemisiyle ilgili de değil başka gemiler de koordinasyon alıyor. Peki Mehmet Ağar bunun neresinde. Mehmet Ağar da bu senkronizenin tam ortasında.

Erkan Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın. Erkan Yıldırım'ın Süleyman Soylu'nun çevresinde bu konularla ilgili dostluğuna bakın.

Bir de diyorlar devleti zora sokmak için anlatıyor. Hayır ben devleti zora sokmak için anlatmıyorum."