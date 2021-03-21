Son dakika... Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı
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Son dakika... Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı

21.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:52
Son dakika... Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı

Son dakika gündem haberi: Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, Kovid-19 vakası ve temaslı kişiler bulunduğu gerekçesiyle İncirli köyü Bostancılar Mahallesi'nin tedbir amacıyla karantinaya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, bugün saat 16.00 itibarıyla başlayan karantinanın ikinci bir değerlendirmeye kadar süreceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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