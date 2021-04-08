'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral için 4 gün ek gözaltı talebi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral için 4 gün ek gözaltı talebi

Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ - Haberler | Güncel
'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral için 4 gün ek gözaltı talebi

'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral için 4 gün ek gözaltı talebiANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiral, gözaltı sürelerinin 4 gün uzatılması talebiyle adliyeye sevk edildi.

Emekli amiraller gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edildi
Emekli amiraller gözaltı sürelerinin uzatılması için adliyeye sevk edildi

'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral için 4 gün ek gözaltı talebi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiral, gözaltı sürelerinin 4 gün uzatılması talebiyle adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin yayımladığı 'Montrö bildirisi' hakkında, TCK'nın 316/1 maddesinde yer alan 'Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında söz konusu bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek diğer amirallerin imzalamasını sağlayan 10 emekli amiral, geçen pazartesi sabaha karşı Ankara, İstanbul ve Kocaeli'de gözaltına alındı. 4 emekli amiral ise yaşları nedeniyle ifadeye çağrıldı. Gözaltına alınan amirallerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

4 GÜNLÜK EK GÖZALTI TALEBİAnkara Terörle Mücadele Şubesinde sorguları süren emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal'ın 4 günlük gözaltı süresi doldu. Bunun üzerine emekli amiraller, gözaltı süresinin uzatılması talebiyle Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında el konulan dijital materyallerin çokluğu, buna bağlı incelemelerinin devam ettiği, HTS analiz çalışmalarının sürdüğü, henüz ifadelerinin alınmadığına dikkat çekerek, şüphelilerin üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin de gözönünde bulundurularak gözaltı süresinin yarın sabah 06.30'dan itibaren 4 gün uzatılmasını Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden talep etti. Ayrıca emekli amirallerin, avukatları aracılığıyla serbest bırakılmaları talebinin de reddedilmesi istendi. Emekli amiraller, savcılığın bu talebiyle güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral için 4 gün ek gözaltı talebi
'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral için 4 gün ek gözaltı talebi
'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral için 4 gün ek gözaltı talebi
'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral için 4 gün ek gözaltı talebi
'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral için 4 gün ek gözaltı talebi
'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral için 4 gün ek gözaltı talebi
'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral için 4 gün ek gözaltı talebi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Esra Erol Hazal Kaya Bahar Candan
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Yılmaz Vural Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral için 4 gün ek gözaltı talebi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 18:31:42. #1.16#
title