Son dakika... Beyoğlu'nda yangın: Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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Son dakika... Beyoğlu'nda yangın: Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika... Beyoğlu'nda yangın: Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Beyoğlu'nda 6 katlı binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Beyoğlu'nda 6 katlı binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sularında Beyoğlu Firüzağa Mahallesi Türkgücü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın giriş katında daire içinde bulunan bulaşık makinesinin alev almasıyla yangın çıktı. Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından dumanların yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmalarının ardından dairede dumandan etkilenen 3 kişi çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan vatandaşlar ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

"Ölen yok sadece zehirlenme var"

Dumanları görüp yardıma koşan komşu Selahattin Kaya, "Birinci katta yangın çıktı. İtfaiyeler geldi söndürdüler yangını. Karşı komşuyum ben dumanları gördüm geldim komşuluk görevimizi yaptık. Ölen yok sadece zehirlenme var. Onlar da şu anda ambulansın içinde tedavi görüyor" dedi. - İSTANBUL

Son dakika... Beyoğlu'nda yangın: Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika... Beyoğlu'nda yangın: Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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