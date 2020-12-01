Son dakika haber... Beyoğlu'nda koronavirüs baskını: 40 kişiye 120 bin TL ceza
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Son dakika haber... Beyoğlu'nda koronavirüs baskını: 40 kişiye 120 bin TL ceza

01.12.2020 04:32 | Son Güncelleme: 01.12.2020 04:44
Son dakika haber... Beyoğlu'nda koronavirüs baskını: 40 kişiye 120 bin TL ceza

Son dakika gelişmesine göre BEYOĞLU'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen bir mekanda eğlence yapanlara polis baskın yaptı.

BEYOĞLU'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen bir mekanda eğlence yapanlara polis baskın yaptı. Mekanda bulunan 40 kişiye yaklaşık 120 bin TL ceza kesildi. 

Olay, gece 03.00 sıralarında Beyoğlu Hamalbaşı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir mekanda yaşandı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri devriye görevi sırasında mekandan şüphelendi. Bir süre mekanı takip eden polis, içeride insanların olduğunu belirledi. Polis, mekana baskın yaptığında 40 kişilik grubun yasak olmasına rağmen eğlence yaptığını gördü. Mekanda bulunanlara koronavirüs tedbirlerine uymamaktan İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince kişi başı 3 bin TL olmak üzere toplamda yaklaşık 120 Bin TL ceza kesti. Ceza kesilenler mekandan gönderildi.  

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- İstanbul
Son dakika haber... Beyoğlu'nda koronavirüs baskını: 40 kişiye 120 bin TL ceza
Son dakika haber... Beyoğlu'nda koronavirüs baskını: 40 kişiye 120 bin TL ceza
Son dakika haber... Beyoğlu'nda koronavirüs baskını: 40 kişiye 120 bin TL ceza
Son dakika haber... Beyoğlu'nda koronavirüs baskını: 40 kişiye 120 bin TL ceza
Son dakika haber... Beyoğlu'nda koronavirüs baskını: 40 kişiye 120 bin TL ceza
Son dakika haber... Beyoğlu'nda koronavirüs baskını: 40 kişiye 120 bin TL ceza
Son dakika haber... Beyoğlu'nda koronavirüs baskını: 40 kişiye 120 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa BAKIRHAN

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