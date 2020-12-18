Kılıçla yolunu kestiği kişiyi yaralayıp gasp eden şahıs yakalandı
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Kılıçla yolunu kestiği kişiyi yaralayıp gasp eden şahıs yakalandı

18.12.2020 23:03 | Son Güncelleme: 19.12.2020 00:25

İstanbul Beyoğlu'nda, kılıçla yolunu kestiği kişiyi elinden yaralayıp gasp eden şahıs polis tarafından yakalandı. Şüphelinin üstünden çıkan kılıca ve uyuşturucuya el konulurken, gasp ettiği para ise sahibine teslim edildi.

Beyoğlu'ndaki olay, saat 14.45'te İstiklal Mahallesi Derya Beyi Sokak üzerinde yaşandı. Sokakta yürüyen Hasan Ç'nin (20) önünü kılıçlı bir şahıs kesti. Şahsın elindeki kılıcı sallaması üzerine Hasan Ç. elinden yaralanırken, cebindeki 50 lirayı da alan şahıs kaçtı. Gencin ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Kılıçla yolunu kestiği kişiyi yaralayıp gasp eden şahıs yakalandı

KILIÇLI GASPÇI KISA SÜREDE YAKALANDI

Kısa sürede olay yerine gelen polis, yaralı genci yanlarına alarak sokakları didik didik aradı. Yapılan aramalar esnasında yaralı gencin, "Abi beni gasp eden bu" demesi üzerine polis, Çağrı E'yi gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu, kılıç ve 50 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, 50 lira ise Hasan Ç'ye teslim edildi.

Kılıçla yolunu kestiği kişiyi yaralayıp gasp eden şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
CENNET VATAN: serbest birakilmamasi icin illa birinimi oldurmesi gerekiyor
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