Son dakika haber: Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
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Son dakika haber: Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK YILDIZ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı Beyoğlu'nda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavga 5 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavga 5 kişi yaralandı. Silahlı kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 da Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılara tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kaçan şahısları arama çalışması başlattı.

Son dakika haber: Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber: Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber: Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber: Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber: Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber: Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber: Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK YILDIZ

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