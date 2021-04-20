BEYOĞLU'NDA GECE KULÜBÜNE ÇEVRİLEN RESTORANA BASKIN KAMERADA
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BEYOĞLU'NDA GECE KULÜBÜNE ÇEVRİLEN RESTORANA BASKIN KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyoğlu'nda gündüz restoran olarak faaliyet gösterirken akşam gece kulübüne çevrildiği iddia edilen iş yerine polis baskın yaptı.

Beyoğlu'nda gündüz restoran olarak faaliyet gösterirken akşam gece kulübüne çevrildiği iddia edilen iş yerine polis baskın yaptı. İçeride bulunan 8 kişiye 27 bin 600 lira para cezası uygulanırken, ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün gece, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu ihbarı yapılan Asmalımescit Caddesi'ndeki bir iş yerine baskın yaptı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gündüz hamburger restoranı olarak faaliyet gösteren iş yerinin gece eğlence mekanı olarak işletildiğini tespit etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararları ihlal ettikleri için 8 kişiye toplamda 27 bin 600 lira idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri Beyoğlu Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Baskın anları saniye saniye kameraya yansıdı.

BEYOĞLU'NDA GECE KULÜBÜNE ÇEVRİLEN RESTORANA BASKIN KAMERADA
BEYOĞLU'NDA GECE KULÜBÜNE ÇEVRİLEN RESTORANA BASKIN KAMERADA
BEYOĞLU'NDA GECE KULÜBÜNE ÇEVRİLEN RESTORANA BASKIN KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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