İSTANBUL-BEYKOZ'DA GECEKONDU ALEV ALEV YANDI: 1 ÖLÜ

BEYKOZ'da bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında gecekonduda tek başına yaşadığı öğrenilen 70'li yaşlardaki Ahmet Cebeci yangında hayatını haybetti.

Yangın saat 20.30 sıralarında Beykoz, Yeni Mahallesi, Üzüm Sokakta bulunan tek katlı gecekonduda çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye,polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra gecekonduda yaptıkları incelemede, tek başına yaşadığı öğrenilen 70'li yaşlardaki Ahmet Cebeci'nin cesedine ulaştı.

Olay yeri ekiplerinin incelemeleri sürüyor.