Son dakika... Beykoz'da engelli vatandaşların darp edildiği anlar kamerada
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Son dakika... Beykoz'da engelli vatandaşların darp edildiği anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Beykoz'da engelli vatandaşların darp edildiği anlar kamerada -Beykoz'da saldırganlar engelli vatandaşları acımasızca darp etti Beykoz'da 2 şüpheli, büfede oturan engellileri feci şekilde darp etti.

Beykoz'da engelli vatandaşların darp edildiği anlar kamerada

-Beykoz'da saldırganlar engelli vatandaşları acımasızca darp etti

İSTANBUL - Beykoz'da 2 şüpheli, büfede oturan engellileri feci şekilde darp etti. Engelli vatandaşlar, şüpheli şahıslar hakkında şikayetçi olurken, darp anı kameraya yansıdı.

Olay, Beykoz'da geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli öğle saatlerinde Beykoz Engelliler Derneği'nin lokal olarak kullandığı büfeye geldi. Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat ve arkadaşları oturduğu yerde sopalı, yumruklu ve tekmeli saldırıya uğradı. Şüpheliler önce bankta oturan dernek başkanı Hasan Polat'a tehdit ve küfürler etti, ardından şüphelilerden biri elindeki sopayla Polat'a vurmaya başladı. Bu sırada dışarı çıkan büfe çalışanı, saldırganı durdurmaya çalıştı. Tüple, sopayla ve yumrukla üç engelliye gözlerini bile kırpmadan saldırılan dakikalar güvenlik kameralarına yansıdı.

Hasan Polat atılan tekmeyle yere düşerken, olayı gören akülü arabadaki dernek üyesi engelliler, Polat'a yardım etmek için geldi. Sopalı saldırgan 2 engelliyi de darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu saldırganları durdurdu. Sopalı saldırgan, büfeye gelen bir kişiyle birlikte araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anları ve sonrasında yaşananlar büfenin güvenlik kamerasına yansıdı. Engelliler adliyeye giderek kendilerini darbeden şüpheliler hakkında şikayette bulundu.

Son dakika... Beykoz'da engelli vatandaşların darp edildiği anlar kamerada
Son dakika... Beykoz'da engelli vatandaşların darp edildiği anlar kamerada
Son dakika... Beykoz'da engelli vatandaşların darp edildiği anlar kamerada
Son dakika... Beykoz'da engelli vatandaşların darp edildiği anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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