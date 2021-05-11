Son Dakika | Beşiktaş'ta feci kazanın yaşandığı otobüs akıbetini bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Beşiktaş'ta feci kazanın yaşandığı otobüs akıbetini bekliyor

Son Dakika | Beşiktaş'ta feci kazanın yaşandığı otobüs akıbetini bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Balmumcu'da bariyerlere çarpması sonucu 31 yaşındaki genç bir kadının ölümüne neden olan çift katlı İETT otobüs, kazadan sonra çekildiği otoparkta akıbetini bekliyor.

Balmumcu'da bariyerlere çarpması sonucu 31 yaşındaki genç bir kadının ölümüne neden olan çift katlı İETT otobüs, kazadan sonra çekildiği otoparkta akıbetini bekliyor. Facianın boyutunun gözler önüne serildiği otobüse giren bariyerlerin halen içerisinde olduğu görüldü.

Beşiktaş Balmumcu Barbaros Bulvarı'nda geçtiğimiz 21 Nisan Çarşamba günü yaşanan kazada, çift katlı İETT otobüsünün sürücüsü Baki T., seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmişti. Altgeçitten geçtiği esnada çarptığı bariyerlerin otobüse girmesi sonucu en arka koltukta oturan 31 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi Sevgi Yamaç Yalçın feci şekilde hayatını kaybetmiş, Münir B. ise yaralı olarak kurtulmuştu. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlatırken, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ise otobüste incelemelerde bulunarak araç içi kamera görüntülerini izlemişti.

Otobüs içerisindeki bariyerlerle akıbetini bekliyor

Şoförün kaza sırasında cep telefonu ile ilgilendiğini belirlenmesi üzerine gözaltına alınan şoför önce emniyete götürülmüş ardından da sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Yalçın'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazanın yaşandığı otobüs ise çekici yardımıyla otoparka götürülmüştü. Yaklaşık 1 aydır çekildiği otoparkta bekletilen otobüsün akıbetinin ne olacağını bekliyor. Kaza esnasında içerisine giren bariyerlerin otobüste olduğu görülürken, facianın boyutu ise gözler önüne serildi. - İSTANBUL

Son Dakika | Beşiktaş'ta feci kazanın yaşandığı otobüs akıbetini bekliyor
Son Dakika | Beşiktaş'ta feci kazanın yaşandığı otobüs akıbetini bekliyor
Son Dakika | Beşiktaş'ta feci kazanın yaşandığı otobüs akıbetini bekliyor
Son Dakika | Beşiktaş'ta feci kazanın yaşandığı otobüs akıbetini bekliyor
Son Dakika | Beşiktaş'ta feci kazanın yaşandığı otobüs akıbetini bekliyor
Son Dakika | Beşiktaş'ta feci kazanın yaşandığı otobüs akıbetini bekliyor
Son Dakika | Beşiktaş'ta feci kazanın yaşandığı otobüs akıbetini bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Cyle Larin Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Beşiktaş'ta feci kazanın yaşandığı otobüs akıbetini bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 11:15:10. #1.15#

title