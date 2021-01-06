Son dakika! Berlin'deki aşı merkezinde yoğunluk yaşanıyor
Son dakika haberler... Aşı merkezi binasından detaylar Aşı olmaya giden vatandaşlar Berlin'deki aşı merkezinde yoğunluk yaşanıyor Almanya'nın başkenti Berlin'de, 27 Aralık'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yapılması için açılan aşı merkezinde, aşılamada öncelik gurubunda olan sağlık çalışanları ve...
Aşı merkezi binasından detaylar
Aşı olmaya giden vatandaşlar Berlin'deki aşı merkezinde yoğunluk yaşanıyor
Almanya'nın başkenti Berlin'de, 27 Aralık'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yapılması için açılan aşı merkezinde, aşılamada öncelik gurubunda olan sağlık çalışanları ve yaşlıların aşıları yapılıyor. Yaşlıların yoğun ilgisinin yaşandığı aşı merkezinin önünde uzun sıralar oluşurken ücretsiz taksi hizmeti verilerek yoğunluk azaltılmaya çalışılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamid Hoşbaş