Son dakika! Berlin'deki aşı merkezinde yoğunluk yaşanıyor
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Son dakika! Berlin'deki aşı merkezinde yoğunluk yaşanıyor

06.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:15

Son dakika haberler... Aşı merkezi binasından detaylar Aşı olmaya giden vatandaşlar Berlin'deki aşı merkezinde yoğunluk yaşanıyor Almanya'nın başkenti Berlin'de, 27 Aralık'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yapılması için açılan aşı merkezinde, aşılamada öncelik gurubunda olan sağlık çalışanları ve...

Aşı merkezi binasından detaylar

Aşı olmaya giden vatandaşlar Berlin'deki aşı merkezinde yoğunluk yaşanıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de, 27 Aralık'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yapılması için açılan aşı merkezinde, aşılamada öncelik gurubunda olan sağlık çalışanları ve yaşlıların aşıları yapılıyor. Yaşlıların yoğun ilgisinin yaşandığı aşı merkezinin önünde uzun sıralar oluşurken ücretsiz taksi hizmeti verilerek yoğunluk azaltılmaya çalışılıyor.

Son dakika! Berlin'deki aşı merkezinde yoğunluk yaşanıyor
Son dakika! Berlin'deki aşı merkezinde yoğunluk yaşanıyor
Son dakika! Berlin'deki aşı merkezinde yoğunluk yaşanıyor
Son dakika! Berlin'deki aşı merkezinde yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamid Hoşbaş

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