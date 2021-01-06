Son dakika! Berlin'deki aşı merkezinde yoğunluk yaşanıyor

Son dakika haberler... Aşı merkezi binasından detaylar Aşı olmaya giden vatandaşlar Berlin'deki aşı merkezinde yoğunluk yaşanıyor Almanya'nın başkenti Berlin'de, 27 Aralık'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yapılması için açılan aşı merkezinde, aşılamada öncelik gurubunda olan sağlık çalışanları ve...