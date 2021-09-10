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Son Dakika: Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için okullarda PCR testi dönemi başlıyor

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda PCR testlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bakan Koca, "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan okullar, bu pazartesi günü kapılarını açtı. İlk eğitim haftası geride kalırken, öğrencilerin veya öğretmenlerin virüse yakalanmaları durumunda nasıl bir yol izleneceği merak ediliyordu. Ayrıca, Pcr testinin tüm okullardan mı isteneceği velililerin merak ettiği konular arasındaydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmeyle soru işaretlerine nokta koydu.

"SINIRLI SAYIDA OKULDA TEST YAPILACAK"

PCR testlerinin sınırlı sayıdaki okullarda yapılacağını belirten Koca, "Okullarda PCR testi? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için okullarda PCR testi dönemi başlıyor

ÖĞRENCİLER RASTGELE SEÇİLECEK

Bakan Koca'nın yaptığı açıklamaya göre yüksek vakalı illerdeki öğrenciler arasından rastgele seçim yapılarak test uygulanacak. Testleri pozitif çıkan öğrencilerin, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da takip ettiği süreçle evlerinde izole edileceği belirtiliyor.

Son Dakika: Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için okullarda PCR testi dönemi başlıyor
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Servet Uzun
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