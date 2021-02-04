Son Dakika | Belediye kamyonlarla kar getirdi, hem çocuklar hem yetişkinler eğlendi

Son dakika haberler... OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde belediye tarafından kamyonlarla getirilen karda, hem çocuklar hem de yetişkinler doyasıya eğlendi.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde belediye tarafından kamyonlarla getirilen karda, hem çocuklar hem de yetişkinler doyasıya eğlendi.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın direktifleriyle, ekipler kar yağmayan ilçede çocukları karla buluşturmak için yüksek kesimlerden kamyonlarla kar getirdi. Başkan Tarhan, "Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrası kar görmeye gidemeyen çocuklarımızın plastik leğenlerle betonda kaydıklarını gördük. Bu duruma kayıtsız kalmayarak kar yağan bölgelerden kamyonlarla kar getirip mahallelere döktük. Çocuklarımızın kar sevinci görülmeye değerdi. Kar topu oynayan çocuklarımızın sevince mahalle sakinleri de eşlik edince güzel bir etkinliğe dönüştü. Pandemi dolayısıyla buruk bir tatil geçiren çocuklarımızın kar ile biraz da olsa eğlenmelerini sağladık" dedi.Kar topu oynayan çocuklardan 11 yaşındaki Mustafa Akıllı, tatilde kara gidemediklerini söyleyerek yüksek kesimlerden gelen karla çok eğlendiklerini kaydetti. Etkinlikte Başkan Tarhan, çocuklara çeşitli oyuncaklar ve maske de dağıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi ERKAYIRAN