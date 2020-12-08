Son Dakika | Belde belediye başkanı koronavirüse yenik düştü
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Son Dakika | Belde belediye başkanı koronavirüse yenik düştü

08.12.2020 21:34 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:38
Son Dakika | Belde belediye başkanı koronavirüse yenik düştü

Son dakika haberine göre TOKAT'ta, koronavirüs nedeniyle tedavi gören Çat Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Coşar (72), yaşamını yitirdi.

TOKAT'ta, koronavirüs nedeniyle tedavi gören Çat Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Coşar (72), yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Çat Beldesi Belediye Başkanı, evli ve 8 çocuk babası Mustafa Coşar, yaklaşık 8 gün önce koronavirüse yakalandı. Evinde izole olan Başkan Coşar, durumu ağırlaşınca dün Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Coşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Coşar'ın cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel insan, çalışkanlığı ve mücadeleci kişiliğiyle örnek bir belediye başkanı olan Çat Belediye Başkanımız Mustafa Coşar ağabeyimiz vefat etmiştir. Sevenlerinin, ailesinin, camiamızın başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.


Son Dakika | Belde belediye başkanı koronavirüse yenik düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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