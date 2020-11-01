BBP'de başkanlık divanı üyeleri belli oldu
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BBP'de başkanlık divanı üyeleri belli oldu

01.11.2020 20:46 | Son Güncelleme: 01.11.2020 21:01
BBP'de başkanlık divanı üyeleri belli oldu

Büyük Birlik Partisi'nde (BBP) Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında yapılan Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı sonrasında divan üyeleri belli oldu.

Büyük Birlik Partisi'nde (BBP) Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında yapılan Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısı sonrasında divan üyeleri belli oldu. Toplantıda Genel Sekreter MKYK üyelerince gizli oyla seçildi. Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ise İmdat Kösoğlu oldu.

BBP Başkanlık Divanı üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

Üzeyir Tunç (Genel Sekreter)

Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu (İşletme - Ekonomi)

Hüseyin Uysal (Genel Cerrah)

Ahmet Yelis (Yeminli Mali Müşavir)

Osman Tüfekçi (İktisat - Hukukçu)

Ünsal Karabulut (İletişimci - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)

Bayram Karacan (Mali Müşavir)

Yaşar Sayan (İşletme - Mali Müşavir)

Tevfik Eren (İş İnsanı)

Sultan Selim Şimşek (Eğitimci - Psikolog)

Mikail Şahan (Avukat)

Murat Aslan (Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı eski genel Başkanı - İş İnsanı

Ekrem Alfatlı (Yeminli Mali Müşavir)

Ali Keser (Emekli - İş İnsanı)

Ahmet Tarık Sarı (Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı eski Genel Başkanı - Mimar)

Doğan Ürgüp (Sivas eski Belediye Başkanı)

Muhittin Açıcı (İlahiyatçı)

Alaeddin Çakır (Alanya Mahmutlar eski Belediye Başkanı)

Mahir Alay ( Özel Eğitim Kursları Sahibi - İş İnsanı)

Bülent İspir ( İş İnsanı)

(Musa Erdoğan/İHA)

BBP'de başkanlık divanı üyeleri belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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