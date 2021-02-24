İstanbul'da can pazarı! Yangında mahsur kalan çocuğun kurtarılma anı kamerada
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İstanbul'da can pazarı! Yangında mahsur kalan çocuğun kurtarılma anı kamerada

24.02.2021 13:42 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:18
İstanbul'da can pazarı! Yangında mahsur kalan çocuğun kurtarılma anı kamerada

İstanbul'un Esenler ilçesinde 5 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Dairede oturanlar mahsur kalırken, küçük bir çocuğun yere açılan battaniyeye atılarak kurtarıldığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Dairelerde oturanlar mahsur kalırken küçük bir çocuk, yerde açılan battaniyeye atılarak kurtarıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ HEM YANGINI SÖNDÜRDÜ HEM VATANDAŞLARI KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da üst katlarda mahsur kalanları kurtardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenenlere müdahalede bulunuldu.

KURTARILMA ANI KAMERADA

Yangın sırasında oturduğu dairede mahsur kalan küçük bir çocuk, yere açılan battaniyeye atılarak kurtarıldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da can pazarı! Yangında mahsur kalan çocuğun kurtarılma anı kamerada
İstanbul'da can pazarı! Yangında mahsur kalan çocuğun kurtarılma anı kamerada
İstanbul'da can pazarı! Yangında mahsur kalan çocuğun kurtarılma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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