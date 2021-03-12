Son Dakika | Baygınlık geçiren hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı
12.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:57
Son dakika haberler: GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yolda yürürken düşüp bayılan hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yolda yürürken düşüp bayılan hamile kadına ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı.
Beyler Mahallesi'nde sabah saatlerinde yolda yürüyen kimliği öğrenilemeyen hamile kadın aniden yere yığıldı. Baygınlık geçiren kadının yardımına, bu sırada bölgede bulunan kadın polis memuru koştu. Polis memuru, hamile kadını kucağına alıp konuşarak bilincini açık tutmaya çalıştı. Kadın, çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK