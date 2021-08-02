Son dakika: Bayburt'ta sel nedeniyle ev ve ahırları su bastı, hayvanlar telef oldu
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Son dakika: Bayburt'ta sel nedeniyle ev ve ahırları su bastı, hayvanlar telef oldu

Son dakika: Bayburt'ta sel nedeniyle ev ve ahırları su bastı, hayvanlar telef oldu
Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Bayburt'un Demirözü ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle oluşan selde, evleri su bastı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar telef oldu.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle oluşan selde, evleri su bastı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar telef oldu.

Yazıbaşı köyünde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, doluya dönüştü. Yağışın ardından oluşan selde 4 ev ile 8 ahırı su bastı.

Köylülerden Salih Kara'ya ait 6 büyükbaş ile Muzaffer Budaklı'nın 5 küçükbaş hayvanı selde telef oldu.

Demirözü Belediyesi ile İl Özel İdaresine bağlı ekipler, sondaj makineleriyle ev ve ahırlardaki suyu tahliye etti.

Sel nedeniyle kapanan yollar da ekiplerce açılmaya başlandı.

Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ile İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, selin ardından köye gelerek çalışmaları takip etti.

Son dakika: Bayburt'ta sel nedeniyle ev ve ahırları su bastı, hayvanlar telef oldu
Son dakika: Bayburt'ta sel nedeniyle ev ve ahırları su bastı, hayvanlar telef oldu
Son dakika: Bayburt'ta sel nedeniyle ev ve ahırları su bastı, hayvanlar telef oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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