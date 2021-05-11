Son dakika: Battalgazi'den Filistin'e selamlı destek
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Son dakika: Battalgazi'den Filistin'e selamlı destek

Son dakika: Battalgazi'den Filistin'e selamlı destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Malatya'nın Battalgazi Belediyesi tarafından, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin çirkin saldırılarına maruz kalan Filistinlilere, reklam panolarına yansıtılan "Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" yazılı görsellerle destek mesajı gönderildi.

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi tarafından, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin çirkin saldırılarına maruz kalan Filistinlilere, reklam panolarına yansıtılan "Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" yazılı görsellerle destek mesajı gönderildi.

Müslümanların ilk kıblesi olan kutsal kentte İsrail polisinin 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırması dünyanın dört bir yanından Filistinli halkına destek mesajları yağarken, bir destekte Battalgazi Belediyesi'nden geldi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başlatılan selamlı destek görsellerine Battalgazi Belediyesi'de aynı görselle cevap verdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin çirkin saldırılarına maruz kalan Filistinlilerin yanında olduğunu göstermek için ilçenin dört bir yanındaki reklam panolarına "Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" yazılı görseller astırıldı. Sosyal medyada da yayımlanan görseller, kısa sürede büyük beğeni topladı.

"Filistinli kardeşlerimiz asla yalnız değildir"

Medeniyetin Kalbi Battalgazi'den Filistin'e bu şekilde destek selamı göndermek istediklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Günlerdir, aylardır ve yıllardır dualarımızda Filistinli Müslüman kardeşlerimiz var. Mübarek Ramazan ayında Peygamber kokulu Mescid-i Aksa'ya yapılan alçak saldırıları ve kardeşlerimize yapılan zulmü nefretle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimiz asla yalnız değildir. Ne yaparsanız yapın kazanan Filistin olacak. Mescidi Aksa olacak. Kudüs, bizim gözbebeğimizdir. Kudüs, bizim özlemimizdir. Kudüs, bugün kapanmayan yaramız, dinmeyen sızımızdır. Kudüs davası, yalnızca Filistin'deki Müslüman'ların davası değil, hepimizin ortak davası, hepimizin ortak meselesidir. Kudüs, kırmızı çizgimizdir" dedi. - MALATYA

Son dakika: Battalgazi'den Filistin'e selamlı destek
Son dakika: Battalgazi'den Filistin'e selamlı destek
Son dakika: Battalgazi'den Filistin'e selamlı destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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