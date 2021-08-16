Son dakika haberi | Batı Şeria'da düzenlenen cenaze törenlerinde İsrail'e öfke
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Son dakika haberi | Batı Şeria'da düzenlenen cenaze törenlerinde İsrail'e öfke

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Cenazelerin slogan atarak omuzlarda taşınması Batı Şeria'da düzenlenen cenaze törenlerinde İsrail'e öfke Cenaze törenlerinde Filistin bayrağı ve Filistinli gruplara ait flamalar taşıyan yüzlerce kişi, sık sık İsrail karşıtı sloganlar attıKUDÜS (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde...

Cenazelerin slogan atarak omuzlarda taşınması Batı Şeria'da düzenlenen cenaze törenlerinde İsrail'e öfke

Cenaze törenlerinde Filistin bayrağı ve Filistinli gruplara ait flamalar taşıyan yüzlerce kişi, sık sık İsrail karşıtı sloganlar attı

KUDÜS (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bu sabah İsrail askerlerince vurularak öldürülen 4 Filistinliden ikisi için yüzlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Cenin'deki devlet hastanesinin morgundan alınan Raid Ebu Yusuf ile Salih Ammar'ın cenazesi ilk olarak kentin farklı bölgelerinde bulunan evlerine getirildi.

Filistin bayrağı ve Filistinli gruplara ait flamalar taşıyan yüzlerce kişi, sık sık İsrail karşıtı sloganlar attı.

Yüzlerce Filistinlinin omzunda baba evlerine getirilen Ebu Yusuf ile Ammar'ın naaşları, burada alınan helalliklerin ardından kılınan cenaze namazı sonrası tekbir ve sloganlar eşliğinde toprağa verildi.

Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'nda, bu sabah İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları, Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin düzenlediği baskının ardından askerler ile Filistinliler arasında gerginlik yaşandığını anlatmıştı. Çıkan olaylar sırasında İsrail askerlerinin, Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermi de kullandığı kaydedilmişti.

Son dakika haberi | Batı Şeria'da düzenlenen cenaze törenlerinde İsrail'e öfke
Son dakika haberi | Batı Şeria'da düzenlenen cenaze törenlerinde İsrail'e öfke
Son dakika haberi | Batı Şeria'da düzenlenen cenaze törenlerinde İsrail'e öfke
Son dakika haberi | Batı Şeria'da düzenlenen cenaze törenlerinde İsrail'e öfke

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

Son dakika haberi: İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti
Son dakika haberi: İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti
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