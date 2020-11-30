Son dakika: Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika: Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

30.11.2020 09:25 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:03

Son dakika haber: Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Sincan ilçesi Yenikent 29 Ekim Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet C. idaresindeki 06 PEE 70 plakalı otomobil ile 06 BLB 627 plakalı otomobil Melih Gökçek Bulvarı üzerinde çarpıştı. Kazada 06 PEE 70 plakalı araç sürücüsü Mehmet C. yolcu Nazlı G.C. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Son dakika: Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika: Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika: Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika: Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE

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