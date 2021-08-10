Son dakika! Başkan Mustafa Çöl, Emniyet Müdürü Ali Temiz'i ziyaret etti
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Son dakika! Başkan Mustafa Çöl, Emniyet Müdürü Ali Temiz'i ziyaret etti

Son dakika! Başkan Mustafa Çöl, Emniyet Müdürü Ali Temiz'i ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'i ziyaret etti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'i ziyaret etti.

Başkan Çöl, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz'i yeni İl Emniyet Müdürlüğü binasında ziyaret ederek kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, görüşmede karşılıklı fikir alış verişinde bulunan ikili sıcak ve samimi bir havada görüşerek Afyonkarahisar ve Sandıklı ilçesindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Burada bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl; "İl Emniyet Müdürümüz Sayın Ali Temiz'i makamında ziyaret ettim. Yeni Emniyet Müdürlüğü binamız Afyonkarahisarımıza hayırlı olsun. Muhteşem olmuş. Emeği geçen Valimize, milletvekillerimize ve İl Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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