Son Dakika | Başkan Erhan Kılıç, Buca'nın özel çocuklarıyla bir araya geldi
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Son Dakika | Başkan Erhan Kılıç, Buca'nın özel çocuklarıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Başkan Erhan Kılıç, Buca'nın özel çocuklarıyla bir araya geldi

Son dakika haber... Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında özel çocuklarla Buca Belediyesi Yenigün Spor Tesislerinde bir araya geldi.

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında özel çocuklarla Buca Belediyesi Yenigün Spor Tesislerinde bir araya geldi. Çocuklarla sohbet edip top oynayan Başkan Kılıç, otizme sporla dikkat çekti.

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği kapsamında otizmli çocuklar ve bireylerle bir araya geldi. Yenigün Spor Tesisleri'ndeki buluşmada Başkan Erhan Kılıç, çocuklarla sohbet etti, içerisinde spor kıyafetlerinin yer aldığı spor çantalarını hediye etti.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımın olduğu etkinlikte, özel çocukların ve bireylerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Erhan Kılıç, futbol sahasında çocuklarla keyifli zaman geçirdi. Karşılıklı sohbet edip top oynayan Başkan Kılıç, kaleye geçerek penaltı çekişti. - İZMİR

Son Dakika | Başkan Erhan Kılıç, Buca'nın özel çocuklarıyla bir araya geldi
Son Dakika | Başkan Erhan Kılıç, Buca'nın özel çocuklarıyla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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